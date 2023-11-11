الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإريتري تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصةً فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتي المجالات.

ومن جانبه، أعرب الرئيس أفورقي عن التطلع المتبادل لإريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال وأمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، في بيان، اليوم السبت، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.