نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم يومًا تضامنيًا مع الأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، اليوم السبت، يومًا تضامنيًا تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

تضمّن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال “ارسم مع فلسطين” مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي" تفصيل ثانوي" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويُختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.