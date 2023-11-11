نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء الصحفيين يرسمون "الملثم" وصور أخرى للتضامن مع الأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أبناء الزملاء الصحفيين، في الفعّالية التي نظّمتها النقابة اليوم، للتضامن مع الأشقاء في غزة، تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

ورسم الأطفال صورًا للشهداء، وصور العلم الفلسطيني، وصور للمتحدّث العسكري لكتائب عزالدين القسّام “أبو عبيدة”، وصور أخرى تعبّر عم دعم القضية الفلسطينية.

تضمّن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال “ارسم مع فلسطين” مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي" تفصيل ثانوي" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويُختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.