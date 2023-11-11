الشيخ عبد الله جهامة: لن نسمح بالمساس بأرض سيناء ونعلم بمخطط التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إننا نتحدث اليوم باسم مجلس القبائل المصرية، ونرحب بكل الحضور في مؤتمر نصرة غزة من القاهرة، ونؤكد أننا لن نتأخر عن دعم فلسطين منذ عام ١٩٤٨، وندين ما يحدث الآن من مواقف صعبة للغاية في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل

وأضاف في كلمته بالمؤتمر أن الشعب المصري لم يتأخر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا:"نحن نعلم مخطط التهجير الذي كانوا يسعون إليه في ١٩٤٨، والشعب المصري وقياداته لن يسمحوا بالمساس بأرض مصر"

ولفت إلى أن أبناء القبائل قدموا العديد من الجهود والمساعدات من قوافل ومساعدات، ومصر لن تتأخر عن دعم أبناء الشعب الفلسطيني وتقدم لهم كل الدعم والمساندة