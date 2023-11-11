مؤتمر صوت غزة من القاهرة يستعرض فيلمًا تسجيليًا عن الأوضاع في فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - عرض مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" فيلمًا تسجيليًا عن الأوضاع في غزة، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم مستمرة ضد أبناءً الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أثناء عرض الفيلم التسجيلي خلال المؤتمر

أثناء عرض الفيلم أثناء عرض الفيلم

عرض مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" فيلمًا تسجيليًا عن الأوضاع في غزة، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم مستمرة ضد أبناءً الشعب الفلسطيني .

جاء ذلك خلال مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أثناء عرض الفيلم التسجيلي خلال المؤتمر