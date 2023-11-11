مؤتمر صوت غزة من القاهرة يكرم مسعفين وممثلي التحالف لدورهم في مساعدات غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - كرم مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي ، والنائب احمد عبد الجواد نائب حزب مستقبل وطن ، والنائب محمود بدر عضو تنسيقية الشباب ، والشيخ عيد الله الجهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء ، عدد ممن قدموا دورا كبيرا في دخول واعداد المساعدات من معبر رفح.

وهم

لؤي أحمد ممثل التحالف الوطني

محمد حسنى أحد المسعفين

سيد رضا السيد عبد القادر أحد المسعفين

بدر هشام عبد الباقي أحد سائقي الشاحنات

أحمد فتحى الديدامونى سائق

محمود عطا السيد الحسيني سائق

ومن أبطال الخدمات الطبية والإسعاف على عبد الحليم محمد على