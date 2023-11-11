نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين يتعرّض لهجمات سيبرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن تعرّض الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، إلى هجمات سيبرانية منذ مساء يوم أمس.

وقالت النقابة في بيان لها، إن المختصون يعملون منذ أمس، من أجل وقف تلك الهجمات، ومعرفة مصدرها، وإعادة الموقع للعمل.

واعتبرت النقابة أن هذا استهداف متعمّد للجهد الذي تبذله عبر موقعها، في تعرية الاحتلال وجرائمه بحق الصحفيين، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.