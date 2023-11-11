نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: نطالب بوقف إطلاق النار على غزة وإدخال المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن الزملاء اجتمعوا اليوم بنقابتهم، للتضامن مع القضية الفلسطينية، ومجاهدة العدوان الوحشي الذي يستهدف كل الأطراف من أطفال ومدنيين عزل.

وأضاف: "إننا أمام جريمة حرب ضد الصحفيين، وراح أكثر من 50 صحفي ضحية هذا العدوان، وأكثر من 70 منزل ومؤسسة صحفية تم استهدافها"، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الزملاء على الأرض في فلسطين مصرين على موقفهم ونقل الحقيقة، موجها التحية لصمود الشعب الفلسطيني".

وأكد "البلشي" أن نقابة الصحفيين ترفض تمامًا كل هذا العدوان، وترسل رسالة للعالم كله بوجوب وقف إطلاق النار، وأننا نراهن الآن على ضمير الإنسانية لوقف إطلاق النار، وإدخال كافة المساعدات.