- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدا الأحد 12 نوفمبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر
تشهد حالة الطقس غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا الأحد 12 نوفمبر 2023
تنتشر شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأحوال الجوية غدا الأحد 12 نوفمبر 2023
توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
حالة البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
حالة البحر المتوسط تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر
|المنطقة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|القاهرة الكبرى والوجه البحري
|28 درجة مئوية
|20 درجة مئوية
|السواحل الشمالية
|27 درجة مئوية
|18 درجة مئوية
|جنوب سيناء
|32 درجة مئوية
|23 درجة مئوية
|شمال الصعيد
|28 درجة مئوية
|17 درجة مئوية
|جنوب الصعيد
|35 درجة مئوية
|22 درجة مئوية