أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأحد 12 نوفمبر 2023

حالة الطقس

تنتشر شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحوال الجوية غدا الأحد 12 نوفمبر 2023

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر