نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: نقول للأشقاء في غزة نحن معكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الشعب المصري وفي القلب منه الصحفيون، يقفون إجلالا واحترامًا لصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تنظيم النقابة فعّالية للتضامن مع الأشقاء في غزة، اليوم، أن هذه الفعّالية هي محاولة لإرسال رسالة، هي مجرد تضامن بالقلب وأضعف الإيمان، وهو تضامن مع فلسطين.

وأكد “البلشي” أن ما يجري الآن همجية ووحشية ومحرقة، وصلت للمستشفيات والمرضى، الذين أصبحوا عُرضة للقتل، ونحن أمام عدوان وحشي يستهدف كل الأطراف.

وتابع: “نحن أمام صمت دولي وهناك من يدافع عن بقاء العدوان، لذلك نحن أمام ازدواجية معايير، بدت منذ اليوم الأول، وحاولنا رصدها وتسجيلها، والأرقام موجعة ومفجعة، ونحن أمام وحشية يتستّو عليها العالم، ونحن أمام جريمة من أكبر جرائم العالم، نحن أمام مشاهد أعادت لما شكل النكبة ولا نتمناها نكبة”.

واستكمل قائلًا: “نحن من هنا كنا دعونا لإرسال رسالة من رفح مضمونها بوقف إطلاق النار، وتحدي آلة الحرب الصهيونية، التي تمنع تدفق المساعدات إلى فلسطين، ونقول للأشقاء إننا معهم”.