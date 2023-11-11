نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تهتف لدعم غزة وتقف دقيقة حدادًا على الشهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، اليوم السبت، يومًا تضامنيًا تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

وهتف الصحفيون في مسرح النقابة، هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ومطالبة بفتح معبر رفح لإرسال المساعدات إلى غزة، ومناهضة لجرائم الاحتلال الصهيوني.

وبدأ اليوم بوقفة دقيقة حدادًا على شهداء غزة، من المواطنين، وأيضًا الزملاء الصحفيين وأسرهم.

تضمّن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال “ارسم مع فلسطين” مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي" تفصيل ثانوي" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويُختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.