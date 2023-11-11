نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزميلة ميسون أبو الحسن تشارك في ندوة "مواقع التواصل الاجتماعي.. الكلمة والصورة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الزميلة ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ "بوابة دوت الخليج الإلكترونية"، اليوم السبت، في ندوة نظّمها قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جاءت الندوة بعنوان “مواقع التواصل الاجتماعي.. الكلمة والصورة”، والتي كانت بحضور الزميل عبدالله الصبيحي نائب رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وذلك تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة هويدا مصطفى، ورئيس قسم الصحافة الدكتور رضا عكاشة.

وناقشت الندوة أهم وأبرز دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة المحتوى الصحفي، وأيضًا دور الصورة في صناعة الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية، وقدّم الضيوف عددًا من النصائح المهنية للطلبة.

يذكر أن الزميلة ميسون أبو الحسن خريجة قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عام 2016.

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