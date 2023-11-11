نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التى نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج ١٤٤٥ هجريا – ٢٠٢٤ ميلاديا وذلك بمقر المديرية.



وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام مطالبًا إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

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