الجيل: لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة لها انعكاس على استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 11:28 مساءً - اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيريه الإيرانى والسورى، على هامش القمة العربية الطارئة، سيكون له انعكاس كبير على الاستقرار فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن اجتماعه بالرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى هو لقاء القمة المصرى الإيرانى الأول منذ قطع العلاقات بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد "الشهابي" أن هذا اللقاء بمثابة فشل لكل المخططات الأمريكية الرامية إلى تأجيج الصراع بين السنة والشيعة ومن ثم بين مصر وإيران، مثمنا نجاح الرئيس السيسى فى طى الخلافات بين الدول الإقليمية العظمى فى الشرق الأوسط وإعادتها إلى طريقها الصحيح الذى يحقق مصالح مصر وإيران وتركيا وبالتالى مصالح الإقليم والشعوب الإسلامية.

وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العربية الإسلامية بالرياض واعتبرها خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية وإدانة قوية لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية والدول المساندة لهم وتعقب قادة الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية والإجرامية باعتبارها من الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى.

وأضاف الشهابي أن من أهم رسائل الرئيس السيسى اليوم، إدانته الشديدة لجرائم الحكومة الإسرائيلية ولسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة.

وأضاف الشهابي أن من رسائل الرئيس السيسى، القوية تحميله المجتمع الدولى، لاسيما مجلس الأمن المسئولية المباشرة فيما يحدث للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية ومطالبته بالعمل الجاد والحازم لتحقيق الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة .. بلا قيد أو شرط، وقف كل الممارسات، التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

كما أكد على أهمية التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية"، وكذلك مطالبته مجلس الأمن الدولى بإجراء تحقيق دولى، فى ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى من جرائم وصفها الرئيس السيسى بأنها انتهاكات ضد القانون الدولـى.