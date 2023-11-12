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أحمد جودة - القاهرة - مرتضى منصور يطالب باعتقال نتنياهو وبايدن بسبب غزة

أرسل المستشار مرتضى منصور مذكرتين عاجلتين إلى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، يطلب فيهما اعتقال قادة عالميين بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين.

عاجل| مرتضى منصور يشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويطالب بإعتقال 8 سياسيين عالميين

عاجل| مرتضى منصور يشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويطالب بإعتقال 8 سياسيين عالميين

وجه مرتضى منصور، خلال المذكرة الأولى عدد كبير من التهم، التي ارتكبها كلًا من: (بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، هرتس هيلفي رئيس أركان الاحتلال، عماهو الياهو وزير تراث الاحتلال، جون بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا،أولاف شولتز مستشار ألمانيا، ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا).

وأكد مرتضى منصور أن هؤلاء انتهكوا اتفاقية جنيف وخرقوا القانون الإنساني الدولي، داعيًا المدعي العام لإحالة البلاغ إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المعنيين.

مذكرة مرتضى منصور

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية نص مذكرة مرتضى منصور، للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

منذ يوم السابع من أكتوبر سنة 2023، والمشكو في حقهم يرتكبون في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، جائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجرائم عدوان، وقتل الفلسطنينين المدانين العزل، والذين لا يحملون سلاحا، ولكنهم يقيمون باسرهم في وطنهم المحتل، من قبل إسرائيل منذ 5 يونيو 1967.

وعلى مدار أكثر من خمسين عام تقتل إسرائيل الفلسطنيين بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، والمحرمة دوليا، وذلك رغم صدور القرار 242 من مجلس الأمن، الذي دعى إسرائيل إلى الانسحاب الفوري إلى حدو ما قبل حرب 1967، ورغم ذلك تحدت دولة إسرائيل هذا القرار ولم تنفذه حتى الان.

ومازالت إسرائيل تحتل الأراضي التي استولت عليها في يونيو 1967، ولم يكن القرار 242 هو القرار الوحيد الذي أصدره مجلس الأمن بل أصدر أحدى عشر قرارا أخر كلها تندد وتشجب احتلال دولة إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إلا أن دولة إسرائيل تجاهلت جميع هذه القرارات ورفضت تنفيذها.

مذكرة مرتضى منصور

كما رفضت الشعرات من قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي أمرت بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

استكمالا للجرائم التي ترتكبها دولة إسرائيل في حق الشعب الأعزل، فقد قام المشكو في حقهم من الأول إلى الرابع وبمساعدة باقي المشكو في حقهم الخامس إلى الثامن، الذين يساعدون المشكو في حقهم الأربعة الأول بالأسلحة والعتاد والقوات في إبادة الشعب الفلسطيني، وقت الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، كما دمروا المساكن المدنية على من يقطنوها من أهالي أبرياء ولا يسمحون بإخراج الجثث والمصابون من تحت الأنقاض.

وقاموا المشكو في حقهم بتدمير المستشفيات وقتل المصابين والأطباء والممرضين بداخلها، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء مستخدمين طائرتهم وقنابلهم الفسفورية البيضاء المحرمة دوليا.

ودمروا المدارس حتى منها التابعة للامم المتحدة الأونروا، وما بها من أطفال ودمروا دور العبادة، التي يؤدي فيها المسلمون شعائرهم، وكذلك دور العبادة الخاصة بالإخوة الاقباط.

مذكرة مرتضى منصور

مرتضى منصور يقدم مذكرة ثانية ضد 5 مسئولين في دولة الاحتلال

وجه مرتضى منصور مذكرة ثانية للمحكة الجنائية الدولية، ضد (بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، هرتس هيلفي رئيس أركان الاحتلال، عماهو الياهو وزير تراث الاحتلال).

وأشار إلى إعتراف وزير تراث الاحتلال بان إسرائيل تمتلك قنابل ذرية وهدد بإبادة الشعب الفلسطيني المسالم بالكامل في غزة، وتدمير غزة، بشكل نهائي بإلقاء القنابل الذرية.