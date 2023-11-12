تحرك مفاجئ من فيوتشر يصدم الأهلي فى صفقة عمر كمال عبد الواحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 11:32 صباحاً - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى مودرن فيوتشر يجهز عرضاً مغرياً لتمديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، رغم وجود اهتمام من الأهلى بضم اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "رغم أن الأهلى مهتم بضم عمر كمال عبد الواحد فى يناير المقبل، واللاعب مرحب، وطلب من إدارة القلعة الحمراء تقديم عرض رسمى لفيوتشر حتى يستفيد النادى صاحب الفضل عليه، إلا أن مودرن فيوتشر يجهز عرضاً جديداً للاعب".

وأضاف شوبير، "مودرن فيوتشر يجهز عرضاً جيداً جداً لتمديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد وسيعرضه على اللاعب لتمديد تعاقده والاستمرار مع الفريق، رغم أن مودرن فيوتشر يفتح الباب لانتقال اللاعب للأهلى فى حال فشل تمديد تعاقده للاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجانى".

وكثف المهندس عدلى القيعى، رئيس شركة الكرة بالنادى الاهلى ، من اتصالاته بمسئولى نادى فيوتشر تمهيداً لحسم صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب القيعى فى التوصل لصيغة اتفاق مادى يحسم الصفقة قبل دخول أطراف أخرى قد تسبب تعطل الصفقة، لا سيما أن عمر كمال عبد الواحد رغبته الأولى هى الانتقال للأهلى شريطة موافقة مودرن فيوتشر صاحب الفضل عليه.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة التفاوض الجاد مع نادي فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق، والذى ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة القادمة.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي اتخاذ خطوات رسمية فى ملف التعاقد مع عمر كمال، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للتعاقد مع نجم فيوتشر، باعتباره من أبرز اللاعبين على الساحة الكروية فى الوقت الحالي، وقادر على تقديم الإضافة فى أكثر من مركز سواء الجناحين أو الظهير الأيمن، وكذلك مركز صانع الألعاب.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتقديم الإضافة للفريق الأحمر، بعدما شهدت بداية الموسم الحالى تذبذب مستوى بعض اللاعبين، وأظهرت المباريات الأخيرة حاجة الأهلي لدماء جديدة فى الخط الأمامي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، بخلاف إصابة رضا سليم، وعدم ظهور الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بالمستوى المأمول حتى الآن.