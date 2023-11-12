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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. الأحد 12-11-2023 تعرف على أماكن سقوط الأمطار ونسب حدوثها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أمطار ورعد وبرق تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 12- 11 - 2023
حالة الطقس اليوم.. الأحد 12-11-2023 تعرف على أماكن سقوط الأمطار ونسب حدوثها.
تشهد بعض المناطق في جمهورية مصر العربية خلال الوقت الحالي سقوط أمطار متفاوتة مع وجود رعد وبرق، وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية عن تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة ويمكن أن تصل إلى غزيرة في بعض الأوقات خلال اليوم الأحد الموافق 12 -11-2023، وستكون هذه الأمطار في مناطق متفرقة من الجمهورية وستمتد للقاهرة الكبرى وستكون رعدية أحيانا.
حالة الطقس، وفي إطار الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع دوت الخليج نستعرض لكم أبرز الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار عليها، ونسب السقوط.
الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار عليها اليوم الأحد 12 -11-2023
حالة الطقس، وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد كشفت عن بعض الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار عليها والتي تكون من بين متوسطة إلى غزيرة وجاءت هذه الأماكن كالتالي:-
- ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة وقد تصل إلى رعدية أحيانا على عدد من المناطق في شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية بنسبة حدوث تصل إلى 40%.
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- كما أشارت الهيئة إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30: 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.
- وأشارت الهيئة أيضًا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة من اليوم.
حالة الطقس اليوم الأحد 12 - 11-2023
حالة الطقس اليوم.. ويشهد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف فى أول الليل، ويكون مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة اليوم الأحد 12-11-2023 على بعض مناطق الجمهورية
- درجة الحرارة على القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20.
- درجة الحرارة على الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19.
- درجة الحرارة على مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17.
- وتكون في سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19.
- وفي أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
- وفي قنا العظمى 34 درجة والصغرى 22.