نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. الأحد 12-11-2023 تعرف على أماكن سقوط الأمطار ونسب حدوثها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمطار ورعد وبرق تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 12- 11 - 2023