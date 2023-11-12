وزير العمل يستكمل جولته في محافظة أسيوط بلقاء مع ”العمال”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:35 مساءً - "شحاتة "يحث العمال على العمل وزيادة الإنتاج ..والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" التي يرسى قواعدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي..

*مشاهدة تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ و التعامل السريع والمفاجئ مع المخاطر بموقع"النيل لتسويق البترول"

*الوزير يشيد بالتطوير الذي يوفر الآلاف من فرص العمل ويساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد

* خطة لدمج العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات "الوزارة" لرعايتهم إجنماعياً وصحياً

واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته في محافظة أسيوط اليوم الأحد ،بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر ،وغير مباشر ،وذلك برفقة المحافظ عصام سعد محافظ أسيوط ،وقيادات مديرية العمل ،و الشركات، ،وذلك للإطمئنان على توفر إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقي العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية،مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع ،وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل ..وشاهد الوزير شحاتة تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة ،وذلك بموقع شركة النيل لتسويق البترول بالمنطقة البترولية بالمحافظة ،وإستمع إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ..

وبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد،جولة ميدانية في محافظة أسيوط،لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد ،وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان،وأصحاب أعمال، وعمال ،ونقابيين. جدول أعمال زيارة "الوزير" ، يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وإفتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"،تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية،وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..و إفتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص،وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة..كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ،ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم،وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..كما يفتتح"الوزير " "مكتب تشغيل أسيوط"،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"،وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات..وفي ختام "الجولة" يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي..