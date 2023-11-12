نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو "الوفد" يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. ويعقدون اجتماعًا مشتركًا مع النقيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي بجريدة الوفد وعضو اللجنة النقابية عمرو إسماعيل، إن الزملاء يجتمعون اليوم مع النقيب خالد البلشي؛ لمناقشة تطبيق الإدارة للحد الأدنى للأجور، في حضور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، ووجدي زين الدين رئيس التحرير، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الزملاء تواصلوا مع الإدارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليواكب الظروف المعيشية والزيادة المستمرّة في الأسعار، والتي أكدت أنها متعثّرة، وليست قادرة على زيادة قيمة الرواتب.

وتابع: “نتقاضى 1800 جنيهٍ وهو الحد التأميني فقط، وعددنا من 300 إلى 350 صحفي وإداري وعامل، وهذا لا يكفي لحياة مستقرة، سنجتمع بنقيب الصحفيين خالد البلشي لبحث الأمر”.

وكان قد كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن عقده اجتماعًا اليوم، مع الزملاء في جريدة الوفد، بمقر الجريدة؛ الساعة الواحدة ظهرًا؛ حول امتناع إدارة الجريدة والحزب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اليوم أكون مع الزملاء الصحفيين في صحيفة الوفد، ومع اللجنة النقابية في اجتماع الساعة الواحدة، حول امتناع إدارة الجريدة والحزب، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وكذلك أوضاع المُعينين الجدد، وأصحاب المعاشات، وحقوقهم المتعطلة”.