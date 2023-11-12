نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح ملتقى توظيف كيان شباب قادرون بنادي المنيب الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ترافقه منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ود.وائل الشريف رئيس كيان قادرون ملتقى التوظيف، بنادي المنيب التابع لإدارة جنوب الجيزة.

ونظم الملتقى وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -الإدارة العامة لتمكين الشباب وكيان شباب قادرون.

ويأتي ذلك من منطلق إهتمام وحرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاهتمام والتكثيف من إقامة تلك الملتقيات للمساعده على توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة.

ويذكر أن ملتقيات التوظيف تنفذ بشكل موسع من قبل مديرية الشباب والرياضة لمحاولة توفير عمل لشباب المحافظة بعدد كبير ومتنوع من الفرص وقد توافد عدد كبير من الشباب والفتيات خلال الساعات الأولى من الملتقى مع زيادة الأعداد تباعًا مما حقق الملتقى الهدف من إنشاءه.

وينفذ الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات وحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة إشراف وحضور عادل فهمي وكيل المديريه لشؤون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، الدكتورة شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب، والدكتور ناصر الشريف مدير إدارة شباب جنوب، ماجد عبدالرحيم بيومى رئيس مجلس ادارة نادي المنيب الرياضي، اميرة ابو النجاح معاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية - ومسئول توظيف الجيزة، علا محمد مسئول الكيانات بالمديرية.

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