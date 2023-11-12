نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الإنتاج الحربي والتنمية المحلية ومحافظ مطروح يبحثون تعزيز التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ اللقاء بترحيب السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسيد وزير التنمية المحلية والسيد محافظ مطروح والوفد المرافق لهما، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة، مؤكدًا على أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الأساسي كركيزة للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على إستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها والاستفادة بما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح من المحافظات التي قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات بها ولقاء اليوم بغرض متابعة هذه المشروعات.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقري "حياة كريمة" وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين، لافتًا إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد إستخدام الموارد المالية.

بدوره أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا على الحرص لتعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها وزيادة الإعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والمهندس منير هلال رئيس قطاع المشروعات المدنية والمهندس محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) والسيدة

أمل الفرماوي قائم بأعمال رئيس القطاع القانوني والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر من وزارة التنمية المحلية اللواء/ مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية.