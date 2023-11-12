الداخلية تُطلق مبادرة "كلنا واحد" مع زهور المستقبل لتوزيع حقائب مدرسية لأبناء الفئات الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وتأكيداً على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.. فقد أطلقت الوزارة مبادرة (كلنا واحد - مع زهور المستقبل) لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الإحتياجات الخاصة ، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

حيث قام قطاع حقوق الإنسان تنسيقاً والجهات المعنية بإيفاد قافلة لتوزيع عدد من المساعدات العينية (4250 حقيبة مدرسية ، 3000 عبوة غذائية) على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.











