حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن استكمال هيكلها الأساسي باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن استكمال الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح والتي تضم عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة.

وتضم الهيئة الاستشارية: م/أشرف حلمي، منسق. أ/عبد العظيم حماد، د/إبراهيم نوار، د/أحمد مجاهد، د/ محمد طه عليوة، د/ إيهاب الخراط، أ/ محمود سامي الامام، أ/ خالد راشد، د/ فريدي البياضي، م/ إيهاب منصور، د/حنا جريس، د/ أحمد علاء فايد، د/ رائد سلامة، أ/ ريهام عبد النبي، أ/ سناء السعيد، أ/ أحمد فوزي، أ/ زينب السلايمي، د/ نيفين عبيد، د/ أحمد السيد، د/ مروة الشافعي، د/ حسام عيد، د/ هشام فهمي، د، أبانوب جمال، د/ هاني حافظ، م، عماد عوني.

وكانت الحملة قد أعلنت عن أعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري اللجان المختلفة بها.