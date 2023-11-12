نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجذب الاستثمار.. تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي وملحقاته بنزل شباب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف اوليمبى وملحقاته بنزل شباب الجيزة التابع لإدارة شباب بولاق، وأيضًا حمام السباحة والملعب الخماسى بمركز شباب الكوم الأخضر التابع لإدارة شباب العمرانية.

وحرص الوكيل على متابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات عن كثب وذلك للوقوف على مدى تقدم الأعمال الإنشائية لها وايضا التعرف على المعوقات التى تواجه التنفيذ بهدف التوصل إلى حلول لها.

وتعد مشروعات الطرح الإستثمارى من المشروعات التى توليها وزارة الشباب والرياضة أهتماما بالغًا حيث أنها تأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتسويقية بكافة المنشآت والمشروعات الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، كذلك تقلل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى ضرورة الإهتمام بمشروعات الطرح الإستثمارى بالهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة ومتابعتها تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى التنمية المستدامة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية.

الجدير بالذكر أن هذه المشروعات قد وضع حجر الأساس لها وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة أغسطس الماضى كإشارة لبدء أعمال التنفيذ لتلك المشروعات.

وتمت المتابعة بحضور الدكتور عصام غنيم المدير التنفيذي لمركز شباب الكوم الأخضر وعبد الحارث سراج الدين مدير نزل شباب الجيزة.

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