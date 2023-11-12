النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات عقوبة التحرش ويدعو للانعقاد غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروعي قانون واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا لاستكمال جدول الأعمال وفي مقدمتها التعديلات التشريعية علي قانون الطفل.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، فضلا عن الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن العقوبات الواردة بقانون العقوبات لها وظيفتان، وظيفة وهى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، وظيفة الردع العام يطلع بها ودور العبادة ومؤسسات المجتمع، مضيفا: دور الإعلام مهم فى هذا الصدد وأشدد على أن مشروع القانون يجب أن يتناوله الإعلام بصورة مكثفة لتنبيه كل من يسول له نفس أن يرتكب هذه الجريمة البشعة أن يرتدع قبل أن يرتكبها لآن الوقاية خير من العقاب.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وذلك في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.