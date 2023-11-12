الأرصاد الجوية تكشف موعد بداية فصل الشتاء رسميا.. وتحذيرات عاجلة من حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - موعد فصل الشتاء محل اهتمام المصريين في الوقت الحاليّ بعد هطول أمطار غزيرة على كافة الانحاء وتكاثر البحث عبر محركات البحث عن معرفة موعد بداية فصل الشتاء، حتى يستعدون لاستقباله بتجهيز الملابس والأمتعة الشتوية، وإعداد المشروبات الدافئة، وتجنب الخروج من المنزل بأزياء خفيفة، حتى لا يُصابوا بنزلات البرد نتيجة التغير المفاجئ في حالة الطقس، لاسيما بعدما شهدت العديد من المحافظات المصريّة، خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

موعد فصل الشتاء

وحول موعد فصل الشتاء قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء 2023 يبدأ رسميًا بعد انتهاء الخريف في 20 من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنّ الخميس الموافق 21 من ديسمبر 2023، هو موعد حلول الشتاء والذي يستمر لمدة 3 شهور ويتميز بالأجواء الباردة وسقوط الأمطار على فترات متباينة.

بداية فصل الشتاء

وبيّن محمود شاهين، في تصريحاته أنّ الأمطار التي تشهدها البلاد اليوم الأحد لا تعني بداية فصل الشتاء، ولكنها ناتجة عن الاضطرابات الجوية التي يمتاز بها النصف الثاني من فصل الخريف، الذي يعتبر فترة انتقالية ما بين الشتاء والصيف.

أمطار اليوم

وأردف مدير الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية والأمطار التي تساقطت اليوم على القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء العديد من المحافظات مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحاليّ، بينما تتلاشى تدريجيا مع بداية الأسبوع المقبل، ونحصر في سقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وحول التساؤلات المثارة حول احتمالية تعرض بعض المحافظات إلى سيول نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة اليوم، أوضح شاهين، أنّه من الوارد تكون السيول على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، نتيجة سقوط أمطار غزيرة أو متوسطة، لكن ذلك ليس متوقعًا حدوثه هذا الأسبوع.

حذّر مدير الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الأسبوع الحاليّ على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

سيول جنوب سيناء

وطمأن شاهين، مواطني جنوب سيناء بأنّ الأسبوع الحاليّ لا يشكل أي خطورة على المحافظة من تعرضها للسيول، وذلك لأنّ الأمطار المتوقعة في تلك الفترة خفيفة إلى حد ما ونادرًا ما تكون متوسطة ما يعني أن فرص تكون السيول قد تكون منعدمة حاليًا.

ونصح مدير الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية سواء في أثناء البقاء داخل المنزل أو عند الخروج إلى الشوارع، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال فترة التقلبات الجوية.