نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تزف بشرى سارة للعاملين بها من أصحاب الأمراض المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زفت وزارة الأوقاف بشرى سارة جدًّا لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها ومن منطلق حرص صندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الأوقاف على الرعاية الشاملة لجميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها تقرر زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة 30%، للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بداية من ديسمبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يمن عليهم جميعًا بالشفاء العاجل.