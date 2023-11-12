نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي البدوي: لا بد أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل أزمة الأجور بمؤسسة الوفد الإعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، إن الزملاء والعاملين في مؤسسة الوفد الإعلامية، عقدوا اجتماعًا اليوم، بحضوره، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس التحرير وجدي زين الدين، وبحضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، على رأسهم محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى، واتفق المجتمعون على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، أولها عقد جلسة أو اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة، والذي ستُطرح فيه مشكلات الزملاء ومطالبهم، ومحاولة الوصول إلى اتفاق بشأن الأمر.

وتابع: “سنُرسل خاطب مشترك بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، وحول حقوق الصحفيين والعاملين”.

وأكد “البدوي” ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.