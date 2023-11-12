وزيرة الهجرة تشيد بجهود الجالية المصرية في أمريكا للتوعية بانتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، وذلك في إطار جهود الوزاره ضمن حملة «شارك بصوتك» لتوعية المصريين بالخارج.

وجاء اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أمريكية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وشارك في اللقاء من الولايات المتحدة، القس بول جبريال، راعي الكنيسة المصرية والعربية الإنجيلية بشيكاغو، الدكتور أحمد دويدار، رئيس المركز الإسلامي في نيويورك، الشيخ حسن علي، إمام المركز الإسلامي مكة في شيكاغو، ومن كندا، نيافة الأنبا أنجيلوس سعد، كنيسة مسيساجا، نيافة الأنبا أرشيليدس، الأسقف العام والنائب البابوي في إبراشية تورونتو القبطية الأرثوذكسية، والقمص أمونيوس جرجس، كاهن كاتدرائية مارمرقس بتورينتو، ونيافة الأنبا بولس، أسقف إبراشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا للأقباط الأرثوذكس، القس شنودة بطرس، راعي الكنيسة في أوتاوا، القس مرقص، من الكنيسة في أوتاوا، الأنبا مينا، أسقف غرب كندا، القمص أنجيلوس سعد، راعي الكنيسة الأثوذكسية المصرية في مسيساجا، كما شارك أحمد الرافعي مدير المركز الإسلامي الكندي، د. عويس النجار، إمام المركز الإسلامي الكندي.

وزيرة الهجرة تشيد بجهود الجاليات المصرية

واستهلت الوزيرة اللقاء مثمنة بجهود الجاليات المصرية حول العالم، واهتمامها بالمشاركة في التوكيلات الرئاسية لمن اعتزموا الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحة إلى أننا نسعى ضمن الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار «شارك بصوتك» للتواصل مع أعضاء الجاليات وتشجيع الجميع في دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم، في الاستحقاق الرئاسي 2024.

وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج هم سفراؤنا الدائمون حول العالم، ومن أبرز رموز القوى الناعمة لمصر، مشيرة إلى أن حملة «شارك بصوتك» انطلقت بداية من لقاء جاليات مصر في 6 دول خليجية، واليوم المحطة الثانية من محطاتنا، ضمن حملة التوعية، لنلتقي المصريين بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.