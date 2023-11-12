نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د/ مختار جمعة عن افتتاح ( 14 ) مسجدًا الجمعة القادمة منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ومسجدان صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 14 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 325 ) مسجدًا منها ( 250 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11347) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(306) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم

2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم

3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول

4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول

5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية

7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف

8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا

9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا

مديرية أوقاف أسوان

10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي

11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو

مديرية أوقاف مطروح

12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط