نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تفتح باب التدريب بمركز التدريب والبحوث التابع لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير، فتح باب التدريب بمركز التدريب والبحوث التابع للنقابة، أمام السادة الراغبين في تلقّي التدريب من غير أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية، وبمقتضى القرار سيكون بمقدور غير أعضاء النقابة التسجيل في الدورات الجارية والمقبلة بالمركز، بدءًا من السبت 11 نوفمبر، والاستفادة من موارد وقدرات المركز التدريبية، ومن بينها صالة التحرير المدمجة، واستديو التليفزيون، واستديو الإذاعة، واستديو التصوير الفوتوغرافى، وصالات التدريب النظرى، ومعامل التدريب العملى وغيرها.

وأوضحت النقابة أنها على الراغبين في تسجيل أنفسهم من الآن في الدورات، التي ستبدأ الأحد المقبل حول السرد القصصي الرقمي، وصحافة المحمول والإعلام الافتراضي، وذلك باستخدام الرابط التالى:https://www.7daystech.com/ejstc/.