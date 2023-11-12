نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل نقابة الصحفيين للتسويات: نُعد مشروع اتفاق يُلزم إدارة "الوفد" بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، إن النقابة شاركت في الاجتماع الذي عقده الزملاء الصحفيين والعاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن النقابة استمعت لمطالب الزملاء، في حضور النقيب خالد البلشي، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مؤكدًا أن إدارة المؤسسة والجريدة لم تطبّق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ولا قدّمت ما يفيد أنها ستعمل على تحسين تلك الرواتب والأجور خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات الأخرى التي مازالت مُعلّقة.

وأكد "عبدالحفيظ" أن الحاضرون اتفقوا على إعطاء مُهلة للإدارة، بين 10 أيام لأسبوعين، سيعمل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة على تقديم مشروع اتفاق، يتضمّن شروط مُلزمة لأطرافه، وسيتم تحديد موعد اجتماع بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة لمناقشته والتوقيع عليه، مُلزم بتحسين الأجور وربطها بالحد الأدنى الذي أقرّته الدولة.

وتابع: "في حال لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق المُلزم، هدد الزملاء بالتوقف عن العمل وإيقاف طبع الجريدة، وستتضامن النقابة مع كل الخطوات التصعيدية التي يتخذونها، وسينظّم الزملاء اعتصامًا رسميًا، وسنُحيل المُخالفين للتحقيق في النقابة".

وأوضح وكيل النقابة للتسويات، أن أي حديث حول غلق الجريدة، في محاولة للهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو "كلام مُرسل"؛ فليس من المنطقي أن يتم غلق جريدة بتاريخ وحجم الوفد، وليس الأمر سهلًا على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الحزب، الذي هو في الأساس مُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالتالي سيكون له تبعات سياسية سيئة.