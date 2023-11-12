أخبار مصرية

طرح عدد 96 وحدة سكنية بمشروع جنة “المنصورة الجديدة”

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح عدد 96 وحدة سكنية بمشروع جنة “المنصورة الجديدة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، سعر المتر (9000 جنيه) يضاف إليه نسبة التميز.

يبدأ الحجز اعتبارًا من السبت 18/11/2023م وحتي السبت 25/11/2023م. وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.

- يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).
- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام. 
- يُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام. 

على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.  التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.

شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.
فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا