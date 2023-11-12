نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع يترأس اجتماعات اللجنة العليا لشئون التوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برؤية مستقبلية واضحة لتطوير وتحديث آليات نظم الإدارة داخل الهيئة العربية للتصنيع، تناسب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

ترأس اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعات اللجنة العليا لشئون التوظيف لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، بمشاركة اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع،وذلك بمقر أكاديمية الهيئة للتدريب.

يذكر أن اجتماعات هذه اللجنة تتم لجميع المرشحين بوحدات الهيئة المختلفة ،بحضور السادة كل من مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية ورؤساء وحدات الهيئة العربية للتصنيع ورئيس قطاع الموارد البشرية، ورئيس القطاع الفني ورئيس القطاع الإقتصادي ورئيس قطاع الشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

وقد اتسمت معايير الإختيار للمرشحين بالوضوح والدقة والشفافية ومنها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة والقدرات والمؤهلات العلمية والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة، فضلا عن تقديم كل مرشح مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية،ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وفي سياق متصل، تشيد الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع الأكاديِميةِ الوطنية للتدريب، حيث تم عقد اختبار السمات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة العربية للتصنيع من خلالها، وذلك وفقا لمهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الإتصال والإقناع والعرض.