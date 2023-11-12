نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يبرز رؤيته للتميز خلال جولة تفقدية لعدة كليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعزز التفاعل البنّاء مع تقدم العلم والتطور التكنولوجي، قاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية استثنائية لعدة كليات بالجامعة. تركّزت الجولة على تقييم سير العملية التعليمية والتأكيد على أهمية تطوير بيئة تعليمية محفزة للإبداع.

في كلية الخدمة الاجتماعية، استقبل الدكتور قنديل من خلال الجولة العميد الدكتور زغلول حسانين، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بضرورة تعليم اللغات للطلاب لتحقيق تكاملهم مع احتياجات سوق العمل.

زيارته لكلية الآداب كانت فرصة للحث على تعزيز أقسام اللغات بها، وقام بتوجيه دعوة لتصميم خطة تسويقية شاملة للجامعة بهدف جذب المزيد من الطلاب والترويج لبرامجها الأكاديمية المتميزة.

وفي كلية الحقوق، ناقش الدكتور قنديل ضرورة إطلاق برامج باللغات في التخصصات الدقيقة وتسليط الضوء على ملف أملاك الجامعة.

ليس هذا فقط، بل قام بجولة استكشافية في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التحول الرقمي.

رافق رئيس الجامعة خلال هذه الجولة فريق إداري بارع، يضم الأستاذ محمد ناصر، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، والدكتورة مها عبد الرحيم، والأستاذة فريدة محمد، والأستاذ طارق على، مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

تجسد هذه الجولة التزام رئيس الجامعة بالتميز وتطوير مستمر للتعليم العالي، مؤكدًا على دور الجامعة في تحضير كوادر متميزة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.