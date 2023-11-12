غرفة السياحة: إقبال كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 07:37 مساءً - قالت غرفة شركات السياحة، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج 2024، ولهذا السبب وضعت الغرفة حلول لتوفير فرص لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج.

باقات شركات السياحة للمواطنين المقبلين على إداء فريضة الحج

وأضافت الغرفة في كتاب دوري لها موجه لأصحاب شركات السياحة، أنه تم وضع ترتيبات لقرعة الحج 2024، ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات.

ويأتي ذلك انطلاقا من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام، فقد تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة على المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

هل تسمح تأشيرة الزيارة بأداء الحج؟.. مصدر يجيب

وفي السياق ذاته، تثير تأشيرة الزيارة الشخصية جدلا كبيرا خلال موسم الحج، وذلك بسبب استخدامها في أداء فريضة الحج خلال العام الجاري 1445 هـ / 2024 م، ووفقًا لـ تصريحات عضو بـ غرفة شركات السياحة لـ القاهرة 24، فإن من يحمل تأشيرة الزيارة ليس لديه أي حق في أداء فريضة الحج ومن يخالف سيعرض نفسه للعقوبة.

تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج

وأضاف مصدر، أن تأشيرة الزيارة الشخصية لا تسمح بأداء مناسك الحج، وبشأن ما نُشر من إعلانات وهمية تسوق لرحلات الحج المباشر أو الحج دون قرعة لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، أكد أن هذه الإعلانات مُضللة للمواطنين المصريين.