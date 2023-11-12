متحدث الرئاسة: العلاقات مع السعودية تاريخية.. والموقف المصري يؤكد ضرورة تسوية شاملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 07:37 مساءً - قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الإسلامية كانت استثنائية، وتهدف إلى تعزيز التشاور بين الدول المشاركة بها، كما تهدف إلى تحديد أفضل السبل لتحقيق حلول للأزمة الحالية الإنسانية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القيادة المصرية لا تعمل فقط على حماية الأمن المصري ولكن لحماية الأمن القومي العربي أيضا، كما تكثف مصر اتصالاتها مع الجميع لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أن هناك مصلحة مصرية أن تكون جميع الدول العربية في حالة استقرار وتماسك، ومصر موقفها واضح، ودائما ما يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة التسوية الشاملة في الحالة السورية التي تحتوي جميع أطياف الشعب بما يحفظ المؤسسات ويعبر عن جميع أطياف الشعب السوري، وكذلك رفض التدخل الخارجي في الشأن السوري.

وأشار إلى أنه لم يتم التباحث حول إمكانية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى القاهرة في الفترة المقبلة، وأولوية التشاورات كانت للأوضاع الحالية في غزة.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة وشديدة التميز، وهناك تعبير دائم للمحبة لمصر ولقاء ولي العهد السعودي كان وديا وأخويا وتم التباحث تفصيليا للأوضاع في غزة.