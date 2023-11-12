وفاة الفنان عثمان محمد على بعد تعرضه لأزمة صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 07:42 مساءً - توفى منذ قليل الفنان عثمان محمد على، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث قال إيهاب فهمي، إن الفنان عثمان محمد على توفى وستتواصل النقابة مع الفنانة سلوي عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء".

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.