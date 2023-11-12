نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. راشد يفتتح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدًا الاثنين مهرجان الجبزة للتمور، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر علي مدار يومي ١٣ و١٤ نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي.



وأشار اللواء أحمد راشد ان المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.



واكد محافظ الجيزة أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلي راسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور مؤكدًا إنه سيشارك غدًا من الواحات البحرية ٤٠ عارض بالاضافه إلى عشرات العارضين من محافظات اخري.

لافتا ان المهرجان استكمالًا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الاعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

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