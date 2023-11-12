نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بإدارة تحرير "الطريق": نعمل على اتخاذ قرارات تزيل أسباب وقف قيد الجريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر -رفض ذكر اسمه- بإدارة تحرير جريدة الطريق، إن مدحت بركات رئيس مجلس الإدارة وعد بحل أزمة الزملاء المفصولين، واتخاذ قرارات تُزيل أسباب وقف قيد الجريدة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن رئيس مجلس النقابة بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لإعادة فتح الملفات التأمينية للزملاء الـ6 المفصولين، وتوجّه الزملاء بمكتب تأمينات الدقي، ووقّعوا على "استمارة 1" لإعادة تأميناتهم.

وأكد أن تعيين الصحفيين غير المُعينين بالجريدة مرة واحدة، هو أكبر من طاقة المؤسسة، خاصة وأنها مدينة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ كبير، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة كان قد اتخذ قرارًا أخطر به الزملاء المُعينين، بالنظر في الرواتب، والالتزام بالحد الأدنى المذكور في المعقود المُبرمة معهم، كجزء من حل الأزمة.