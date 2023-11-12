نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطريق" تخاطب نقابة الصحفيين بحل أزمتها.. والزملاء: الإدارة لم تتواصل معنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطبت إدارة تحرير جريدة الطريق، نقابة الصحفيين، يوم 6 نوفمبر 2023، بعقد جلسة تسوية ودية بين النقابة والإدارة، يوم 5 نوفمبر 2023، وقررت شركة “الصفوة للصحافة والطباعة والنشر” المالكة للجريدة، الاستجابة للآتي:

إرسال خطاب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالرجوع عن التوقّف المؤقت.

استدعاء المؤجلين، لتسليمهم خطابات الترشيح للجنة القيد بالنقابة.

النظر في تعيين دفعة جديدة.

مطالبة أي زميل تقدّم بشكوى لعدم استلام راتب، يقوم بمراجعة الشركة، ويقدّم خطابًا بأيام الحضور، وأرشيف بعدد الأخبار الشهرية، وسيتم مراجعتها من قِبل الإدارة، وتحويلها إلى مبالغ نقدية، وتسليمها لهم.

وأكد الزملاء غير المُعينين لـ"دوت الخليج"، أن الجريدة لم تُبد أي نية لتنفيذ ما ورد بخطابها إلى النقابة، وأنها لم تخاطب أيًا من غير المُعينين لتعيينهم، ولم تُبدِ أي نية للتعيين من الأساس، في حين طالبت خطاب بأيام الحضور إلى مقر المؤسسة للعمل، والمقر مُغلق وتم تحويله إلى شقة سكنية، وهو ما تم إثباته في محضر بقسم العجوزة وشكوى بمكتب العمل.

مصدر بإدارة التحرير: نعمل على اتخاذ قرارات تزيل أسباب الوقف

قال مصدر -رفض ذكر اسمه- بإدارة تحرير جريدة الطريق، إن مدحت بركات رئيس مجلس الإدارة وعد بحل أزمة الزملاء المفصولين، واتخاذ قرارات تُزيل أسباب وقف قيد الجريدة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن رئيس مجلس النقابة بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لإعادة فتح الملفات التأمينية للزملاء الـ6 المفصولين، وتوجّه الزملاء بمكتب تأمينات الدقي، ووقّعوا على "استمارة 1" لإعادة تأميناتهم.

وأكد أن تعيين الصحفيين غير المُعينين بالجريدة مرة واحدة، هو أكبر من طاقة المؤسسة، خاصة وأنها مدينة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ كبير، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة كان قد اتخذ قرارًا أخطر به الزملاء المُعينين، بالنظر في الرواتب، والالتزام بالحد الأدنى المذكور في المعقود المُبرمة معهم، كجزء من حل الأزمة.