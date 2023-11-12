الأرصاد: نشاط للرياح وسحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة غدًا.. والعظمى على القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود غدا الإثنين طقس مائل للحرارة غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وبحسب بيان الأرصاد فهناك نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الإثنين

القاهرة العظمى 28، الصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 29 ، الصغرى 20

الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19

العلمين الجديدة العظمى 27، والصغرى 18

مطروح العظمى 26، الصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 32، الصغرى 23

الغردقة العظمى 35، الصغرى 27

أسيوط العظمى 31 ، الصغرى 17

سوهاج العظمى 33، الصغرى 19

قنا العظمى 34، الصغرى 22

الأقصر العظمى 34، الصغرى 22

أسوان العظمى 35، الصغرى 23