نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية التي تم رصدها بمركز ومدينة أبو النمرس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة التعديات علي الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.

حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف علي مساحه ١٢ فدان بطريق الدير بطموه بالوحدة المحلية لمنيل شيحه بمركز ومدينة ابوالنمرس مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض علي النيابة العامة.



وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الدورية لإزالة اي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة.

كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتحاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة.



وأكد محافظ الجيزة بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

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