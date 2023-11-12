مراسل "إكسترا نيوز": دخول 980 شاحنة لقطاع غزة منذ 21 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 76 شاحنة من الهلال الأحمر المصري من المساعدات الإنسانية اليوم، وتحتوى هذه الشاحنات على الغذاء والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وأضاف "الغنام"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول، تحديدا يوم 21 أكتوبر الماضي، 980 شاحنة، بما يعادل 42 شاحنة في اليوم الواحد، ولكن لم تسمح حتى الآن سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات الفلسطيني كان له تصريح اليوم تحدث عن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تام عن قطاع غزة الخميس المقبل بسبب نفاذ الوقود.

ولفت أن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة أعلن منذ قليل بأن المستشفى خرجت تماما من الخدمة، وتحولت إلى مقبرة، ودعا "أطباء بلا حدود" في بيان لهم إلى وقف الهجمات على كل المستشفيات وتوفير ممر آمن لمن يرغبون في الخروج من هذه الأماكن.