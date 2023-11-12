نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع مركز طبي دون ترخيص تحت إدارة طالبين في الجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، بتنفيذ حملة تفتيشية على المراكز الطبية الغير مرخصة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية، والعيادات الطبية الخاصة، ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادرة المستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير، وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركز طبى خاص يدار دون ترخيص، ويدار عن طريق طالبين أحدهما بكلية الطب والآخر بكلية تمريض.

كما تم العثور داخل المركز عن أجهزة طبية وحضانات للأطفال، وغرف مخصصة للكشف الطبي، وغرفة مجهزة لإجراء العمليات وغرف إقامة.

وقد تم مصادرة محتويات المركز الطبي وغلق وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص

مركز طبي خاص