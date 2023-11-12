مدير منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات بمستشفى الشفاء بغزة ارتفع بشكل ملحوظ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 11:32 مساءً - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن عدد الوفيات بمستشفى الشفاء بغزة ارتفع بشكل ملحوظ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، مضيفا أن مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ومجازره الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تكثيف الغارات والقصف العنيف على مستشفيات الشفاء والقدس والاندونيسي والنصر للعيون، فضلا عن تدمير أي هدف يتحرك باتجاه أيا من مستشفيات شمال ووسط غزة، وذلك في أبشع جريمة يرتكبها الاحتلال فى تاريخ الإنسانية جمعاء حيث لم ينجو البشر أو الحجر من القصف العنيف الذي يستهدف القطاع، دمر جيش الاحتلال مبنى القلب بالكامل في مجمع الشفاء الطبي.

دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية مرحلة جديدة تتمثل في قصف وحصار واستهداف كافة المستشفيات التي كانت تعمل شمال ووسط غزة، بالإضافة لقصف النازحين واقتراف المجازر والإبادة الجماعية مع تصاعد العمليات العسكرية البرية على عدة محاور مختلفة وسط محاولات من الفصائل الفلسطينية في غزة للتصدي للتوغل الإسرائيلي.