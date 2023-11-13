دفعة 2023.. خطوات التقديم على وظيفة مندوب مساعد إلكترونيا بهيئة قضايا الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً - تستمر هيئة قضايا الدولة فى فتح باب سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لتعيين دفعة جديدة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، حتى 16 نوفمبر الجارى، وبدأت مرحلة سحب الملفات 4 نوفمبر.

ويقدم اليوم خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:-

-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.

- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتى تم تسليمها مع الملف.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكترونى الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

- يتم استكمال باقى البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حى بخط اليد.

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقى المستندات المطلوبة بالملف.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.