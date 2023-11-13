نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المناطق الأكثر عرضة لسقوط الأمطار اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، سيشهد استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأشارت إلى أنه تمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانًا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وحددت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 26، وجنوب سيناء 32، بينما تكون في شمال الصعيد 30، وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية