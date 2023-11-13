حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 14-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:36 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: يوم جيد نوعية الوقت جيدةوايجابية للحوارات للنقاشات تمر بمرحلة ارتياح كبير جدا وقد تقوم بخطوة جيدة باتجاه ما تريد يوم للتقدم والنجاح مدعوما من التاثيرات النارية الاستثنائية من القمر في الاسد الناري الصديق في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات قد يكون جميلاً أحياناً كثيرة، لكن لا تدع نفسك أسيراً له

صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: تاخير تاجيل او عدم استقرار لا تصعد الخلافات وحاول ان تتجنب القطيعة نتيجة عصبية او قرار متسرع ولا تلجأ الى الاستفزاز أو الأوامر في هذا اليوم المتقلب والمتطلب تحت تاثير القمر من الأسد المعاكس لبرجك حاول ان تركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصياً

عاطفياً: أنت لا تقسز على الحبيب ولا تفرض عليه ما تراه مناسباً، بل أنت متفهم وتحاول القيام بأي شيء رضيه لئلا تخسره

صحياً: أبذل ما في وسعك لكي تتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألماً في القدمين

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: تحسن التصرف والحظوظ جيدة ونشاطات مالية ومهنية وابواب الحياة مفتوحة اذا بذلت جهدا لتغيير حياتك ولم تخف كذلك سوف يوفر لك هذا اليوم ظرفاً مناسباً للقيام بعملية تجني منها أرباحاً كثيرة، وتكون حافزاً لعمليات أخرى

عاطفياً: الإخلاص للحبيب الوسيلة الوحيدة لإيجاد السعادة وكسب حبه وثقته وتفانيه من أجلك

صحياً: ربما تفكر في سفر أو تخطط له برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالترفيه والترويح عن النفس

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: تناقش بعض الامور المالية او مشاريع جديدة او متطلبات مالية ايضافية وتكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح

عاطفياً: قد تصلك أخبار جيّدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمّساً لمغامرة جديدة

صحياً: خبر غير سارّ يقلق راحتك، ويسبب لك تعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: قد تفكر بمصالحات وتسويات تتسهل الاتصالات وقد تجد طلبك وربما تجد حلا للمشاكل التي تقلقك كما يوحي لك القمر الذي يتنقل في برجك بأمور إيجابية ناجحة ويقدم لك الثقة بالنفس وبعض الأفكار المهينة البنّاءة والمفيدة جداً، وتقدم على حملة استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة

عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تؤسس لها على قواعد صلبة لئلا تنهار عند أول اهتزاز

صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: قلق متوتر تفترض الأسوأ تزعجك وعود غير صحيحة لا تجعل نفسك ضحية للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه، بل كن جدياً في التعاطي على قدر المسؤولية ولا تتهرب من الواجبات ولا تكن أسير الماضي أو الانتقادات.

عاطفاً: تملك فائضاً من المشاعر الجيّاشة، تشاركها مع الحبيب لأنه يبادلك المشاعر نفسها

صحياً: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلاً، واستشر طبيبك اليوم قبل الغد

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: حركة علاقات عامة اخبار حلوة توصلك إلى النجاح وقد تتلقى عرضا ملائم وتشق طريقك الى الحياة بسعادة ما يجعلك تقوم بنشاط كبير على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنجز عملاً مشتركاً ومثمراً مع أحد الزملاء

عاطفياً: الصراحة والصدق هما المفتاح لدخول قلب الشريك، فحاول أن تتمتع بهما لتكسبه حبيب العمر

صحيا: إذا شعرب بالألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: حساس وعقلك مشغول في عدة أمور خفف من عصبيتك تحت تاثير القمر من الاسد الذي يتحداك على كافة الاصعدة كن حذرا جدا حاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيداً عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت وفكر بهدوء وتأكد من خياراتك.

عاطفياً: بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق ومستقر

صحياً: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: يوم ناري بامتياز مع دخول القمر الى الاسد الذي ينعم عليك بشعور من الارتياح يوم من الانفراج وتصحيح الاخطاء يسلط الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك

عاطفياً: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك

صحياً: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: يوم جيد الجو داعم يحيطك بالثقة بالنفس واثق من كلامك تدافع عن افكارك بجراة تبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً

عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقاً

صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: مزاجك متقلب لا تعرف ماذا تريد او من اين تبدأ غير مرتاح حاول ان تبتعد الشكوك وعن الخلافات قدر المستطاع، وتقيم حساباتك إذا كنت أمام خيارات مهنية معيّنة ولا تبالغ وكن منطقي وواقعي فترة وتمضي.

عاطفياً: قد يخفّ الوهج العاطفي والإشراق بعض الشيء اليوم بسبب وضع مستجد، لكن الأمور تعود إلى مجاريها سريعاً

صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 14-11-2023

مهنياً: تحسن مركزك وتزداد رغبتك في التعبير عن نفسك بحرية وقد تعرف حوارات صاخبة أو نقاشات مفيدة جدا وأن تعلم عزيزي الحوت أن الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع

عاطفياً: تعيش مع الشريك علاقة مميزة وخصوصاً أنه يدعمك في جميع مواقفك ويدافع عنك أمام الجميع

صحياً: إحمِ نفسك من الأمراض وكن حذراً جداً من عدوى الإصابة بفيروس.