انت الأن تتابع خبر بكرة يا ست الهوانم .. قطع الكهرباء عن عدد من الأماكن في محافظة كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من المناطق وشوارع في كفر الشيخ غداً الثلاثاء 13 نوفمبر 2023 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأعلنت قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا ، أنه سيتم قطع الكهرباء لفترة 3 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم ، تنفيذا لبرنامج الصيانة الدورية المبرمجة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء

[عامل على أعمدة الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأشار قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا أن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي الجرايدة – ريف الجرايدة – المنشية – الترزي وتوابعها بمركز بيلا، مطالباً المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية